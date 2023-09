Ultima fase dei lavori di riqualificazione in via Ridolfi

Nell'ambito dei lavori per la riqualificazione degli spazi aperti del centro storico cittadino, entra nell'ultima fase l'intervento che ha interessato l'adeguamento dei marciapiedi dell'area e la modifica dell'ultimo tratto di via Ridolfi, in uscita da piazza del Popolo.

Domani, mercoledì 13 settembre 2023, è previsto l'intervento di rimozione dell'asfalto esistente e sostituzione con il nuovo tappeto stradale. La viabilità potrà subire modifiche temporanee per lo svolgimento di alcune lavorazioni; si segnala a tutti gli interessati di prestare attenzione alle indicazioni che forniranno gli operatori nelle differenti fasi di esecuzione. I lavori di asfaltatura si concluderanno entro la giornata.

L'intervento prosegue i lavori di pavimentazione in pietra già realizzati in piazza del Popolo e via De Neri e fa parte della sistemazione complessiva degli spazi aperti del centro storico cittadino, all'interno del Progetto di Innovazione Urbana HOPE, con l'obiettivo di incrementare il decoro urbano delle aree pubbliche, abbattere le barriere architettoniche e valorizzare le attività commerciali presenti.

