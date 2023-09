Var Group acquisisce il 19% delle quote di Alfa Sistemi, Oracle Partner con 28 anni di esperienza

Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese, parte del Gruppo SeSa quotato all'Euronext STAR, comunica l’operazione di acquisizione del 19% delle quote di Alfa Sistemi, Oracle Partner con 28 anni di esperienza nel settore della consulenza e system integration ICT e un team composto da 145 persone. Con un fatturato di 11.5 milioni di euro nel 2022, tre sedi a Udine, Milano e Roma e un presidio estero a Bangkok per il supporto di società italiane con filiali in area APAC, Alfa Sistemi accompagna l’evoluzione digitale delle aziende con soluzioni ERP Oracle.

La società, che vanta un particolare focus su imprese medio – grandi del settore manifatturiero, affianca le aziende del territorio con attività consulenziali e soluzioni integrate che vanno dalla fabbrica agli analytics, dalla gestione dei progetti all’HR. La partnership tra le due realtà permette ad Alfa Sistemi di accrescere la propria value proposition, integrando l’offerta di Var Group, e a Var Group di completare la propria proposta in ambito ERP, grazie alle competenze specialistiche di Alfa Sistemi, in qualità di Platinum Partner Oracle da oltre dieci anni.

“Var Group e Alfa Sistemi condividono una lunga storia comune, oltre che uno spirito identitario molto forte e coeso: siamo dunque lieti di annunciare questa partnership che sancisce un rapporto di fiducia che ci lega da anni. Questa operazione potenzia ulteriormente la nostra proposta nell’area delle Business e Industry Solutions che da sempre rappresenta il cuore della nostra offerta. Con Alfa Sistemi condividiamo gli stessi valori: correttezza e concretezza nell’approccio al business e attenzione verso le persone sono il segno di questa collaborazione” dichiarano Francesca Moriani, CEO di Var Group e Fabio Falaschi, Head of Business & Industry Solution Var Group.

“La partnership con Var Group consente ad Alfa Sistemi di accelerare il proprio processo di crescita e di accrescere la propria competitività, aumentando, di conseguenza, l’impatto positivo sul territorio in termini di sostenibilità sociale. Questa partnership si fonda infatti, oltre che su una comune strategia di business, sulla condivisione di valori, in primis la centralità dell’aspetto umano e l’attenzione al territorio, anche in termini di prospettive occupazionali, in linea con il modello di industria 5.0”, Ferruccio Meroi, Presidente e Fondatore, e Federica Meroi, Partner Alfa Sistemi.