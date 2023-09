VespAudace, il tour da 120 km del Club Empoli. Premiato vespista classe 1939

Si è svolta domenica 10 Settembre l'11a edizione del "VespAudace!", Vespa raduno organizzato dal Vespa Club Empoli.

Già da 2 mesi si registrava il tutto esaurito (con i 215 posti disponibili terminati in 3 giorni dall'apertura delle iscrizioni!).

Alle 7,30 venivano ufficialmente aperti i cancelli per l'accoglienza dei vespisti presso la Vela Margherita Hack in via Magolo a Empoli. Appena arrivati i partecipanti hanno ritirato la busta con la maglietta dedicata all' evento e il numero magnetico di punzonatura personalizzato col proprio nome. Poi colazione con pasta e caffè, due chiacchiere e via alla partenza.

A differenza della gran parte degli altri raduni, dove si parte tutti insieme in corteo, questo si differenzia per le partenze scaglionate: da soli, con il proprio gruppo di amici, oppure con i 3 o 4 gruppi guidati dalle nostre staffette. Un modo per godersi il viaggio alla propria velocità e ai propri tempi, ammirando in tutta tranquillità i panorami che attraversiamo.

Il percorso di quest' anno (di circa 120 chilometri) prevedeva il passaggio da Avane, Pagnana, Marcignana e Ponte a Elsa per arrivare poi nelle campagne al di là di San Miniato. Poi ancora La Serra, fino ai territori di Peccioli, dove al Birrificio Agricolo Poggio Rosso c'è stata la sosta aperitivo.

I proprietari ci hanno accolto con un bel piatto di affettati e formaggi, accompagnato ovviamente dalla buonissima birra artigianale di loro produzione. Una volta rialzati dai tavoli, tutti di nuovo in sella per percorrere le strade della Valdera. La Sterza e poi su fino a Pomaia e a Castellina Marittima.

Da qui la discesa verso il mare: Rosignano Solvay, Castiglioncello, Quercianella e infine al Ristorante "il Romito", dove era stato fissato il pranzo tutto pesce. Sulla splendida terrazza affacciata sul mare i nostri vespisti hanno potuto gustare il meritato pranzo, durante il quale si sono tenute le premiazioni, che hanno visto primo in classifica il Vespa Club Capoliveri, seguito da Arezzo e Firenze.

È stato premiato anche il Vespa Club ospite più numeroso, che è risultato Castelfiorentino (con 27 iscritti) e il Vespista più... d'epoca, creando il premio Luperini (in memoria del mitico Enzo di Pontedera, sempre presente nelle nostre passate edizioni), che è stato assegnato a Umberto Cipriani del Vespa Club Firenze, classe '39!

Alla fine saluti e abbracci con l'invito al prossimo anno.

Vogliamo ringraziare innanzitutto i partecipanti, che anche quest'anno non hanno voluto mancare.

Grazie poi a tutti i nostri sponsor, senza i quali non avremmo potuto offrire una giornata come questa a costi contenuti.

Grazie al Birrificio Agricolo Poggio Rosso e al Ristorante il Romito per averci coccolato.

Grazie al Comune di Empoli per la concessione della "Vela".

Vi aspettiamo tutti il prossimo anno con il "VespAudace! 12".

Prossimamente sul nostro sito www.vespaclubempoli.it una galleria fotografica dell'evento.

Fonte: Vespa Club Empoli