Arrestato a Pontedera 28enne per minaccia e oltraggio alla polizia, a rischio la madre

In stato di forte agitazione, rischiava di far male alla madre, attaccata alla bombola di ossigeno perché affetta da enfisema polmonare. La polizia di Pontedera ha arrestato un 28enne di zona, disoccupato e con problemi di dipendenza dalle droghe.

La segnalazione al 112 è arrivata alle 22.30, con una persona che chiedeva di portare via la madre che, a suo dire, era affetta da disturbi psichici, prima che "l'ammazzasse". Gli agenti sono giunti sul posto assieme a un'ambulanza della Pubblica assistenza di zona. L'uomo non voleva essere sottoposto a cure, la casa appariva in confusione con alcuni pezzi di legno rotti in giro. Dopo l'arresto, il 28enne, che aveva dato l'allarme, ha cominciato a offendere e minacciare gli agenti. Minacce che sono continuate durante il tragitto sulla volante fino al commissariato.

Per questo l'uomo è stato arrestato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo di convalida per direttissima.