Asl Tc, servizio civile: 6 posti disponibili a Firenze

Ci sono ancora 6 posti disponibili per svolgere il Servizio Civile, della durata di un anno, nelle sedi di Firenze. Il bando, che può essere consultato alla pagina dedicata ,scade il prossimo 28 settembre. I giovani, una volta superata la selezione e concluso il percorso formativo, saranno inseriti nel progetto Sol- Sanità On-Line: saranno impiegati nel progetto per 25 ore settimanali con un compenso mensile pari a 507,30 euro e, il loro compito sarà quello di implementare, come facilitatori, l’alfabetizzazione digitale sanitaria in alcune categorie di persone che, o per età o per mancata conoscenza dell’utilizzo degli applicativi, si trovano in difficoltà ad utilizzare le nuove applicazioni e software sanitari.

Le domande, per il momento non sono arrivate: per l’area fiorentina per l’ospedale di Borgo San Lorenzo, il presidio P.Palagi, gli ospedali Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio per un totale di 6 posti ancora disponibili.

Si ricorda che alcuni posti sono riservati ai Giovani con Minori Opportunità.

Per gli altri territori aziendali (Empoli, Prato e Pistoia) le domande pervenute compensano invece le richieste relative al numero dei Volontari necessari da assegnare nelle varie sedi.

Per informazioni e specifiche sul bando: Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Usl Toscana Centro

tel. 055 6937740/7552;

e-mail: serviziocivile@uslcentro.toscana.it

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa