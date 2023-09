Beccati con la droga ai giardini, denunciati minori a Santa Maria a Monte

Beccati con l'hashish al parco giochi a Santa Maria a Monte. Due minori sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione. Nella notte di giovedì scorso i militari hanno effettuato un controllo dei due sulla panchina, che al loro arrivo hanno cominciato ad agitarsi. Per questo i controlli hanno portato a rinvenire addosso ai due giovani, in dei marsupi, un bilancino di precisione, un involucro in cellophane contenete circa 10.3 grammi di hashish, alcuni ritagli con tracce della stessa sostanza stupefacente e 235,00 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, possibile provento dello spaccio. Dopo la denuncia i minori sono stati riaffidati ai genitori.