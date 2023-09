A pochi giorni dal 101esimo compleanno ci lascia la ex maestra Dina Tafi Malquori

Montaione piange la scomparsa della storica maestra elementare Dina Tafi Malquori, che ha tenuto lezioni per decenni a centinaia di residenti del borgo valdelsano. E' scomparsa a pochi giorni dal suo 101esimo compleanno, che si sarebbe celebrato il 21 settembre 2023. A dare la ferale notizia è il sindaco Paolo Pomponi, ex alunno: "La mia maestra è stata una persona molto importante per me, di quelle che porterò sempre nel cuore, e che ha rappresentato moltissimo per la mia formazione scolastica e umana. Ha rappresentato una di quelle persone che fanno parte della tua storia, delle tue radici e lasciano l'impronta indelebile sulla tua crescita. Un pensiero particolare e un abbraccio a nome mio personale e di tutta la comunità montaionese ai familiari ed in particolare ai figli Maria Pia, Michele e Giacomo".