Auto contro autocarro in centro a Empoli, due feriti

Un nuovo incidente si è verificato in centro a Empoli, all'incrocio tra via Amendola e via Fucini, già in passato teatro di sinistri. Un'auto e un autocarro si sono scontrati e sono rimasti feriti un 62enne e un 35enne. È avvenuto prima delle 8 di mercoledì 13 settembre.

Il 62enne era alla guida dell'autocarro, il 35enne dell'auto. Pare che per una mancata precedenza i due mezzi siano entrati in rotta di collisione. Il furgone si è ribaltato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco empolesi per rimetterlo in asse.

Presente anche la polizia municipale, che ha gestito il traffico. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Empoli. Ad avere la peggio è stato il 62enne, portato in ospedale in codice giallo.