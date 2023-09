Inizia la scuola a Lastra, quasi 1.800 studenti coinvolti

Venerdì 15 settembre suonerà la campanella per 1.785 alunni e studenti delle scuole di Lastra a Signa di ogni ordine e grado.

In particolare sono 479 gli studenti iscritti alla secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, 780 sono gli iscritti alle scuole primarie del territorio, 405 sono gli iscritti alle scuole d’infanzia e 121 sono gli iscritti ai nidi d’infanzia, compreso il nuovo nido a Malmantile aperto quest’anno. Il servizio di trasporto partirà il 15 settembre, la refezione scolastica partirà il 21 settembre e il pre e post scuola il 2 ottobre.

Il sindaco Angela Bagni e l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini, insieme alla dirigente scolastica Eleonora Marchionni effettueranno un giro di saluti in occasione del primo giorno di scuola, sarà inoltre consegnata a tutti gli alunni e studenti una lettera di auguri per il nuovo anno scolastico. Infine prosegue anche quest’anno il progetto educativo “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole” a cura di Publiacqua con la consegna delle borracce gratuite ai bambini di prima elementare con l’obiettivo di favorire la diminuzione dell’utilizzo della plastica nelle scuole.

Ricordiamo che le scuole di Lastra a Signa riapriranno con alcuni interventi di manutenzione e sull’edilizia scolastica effettuati dall’amministrazione comunale nel periodo estivo, in particolare: il rifacimento dei servizi igienici al piano terra e seminterrato della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, compresi 5 nuovi bagni per disabili e il rinnovamento dell’impianto di aspirazione e delle fosse biologiche per un progetto in cui il Comune ha investito quasi 300.000 euro.

Sempre alla Leonardo Da Vinci sono stati sostituiti ulteriori 30 infissi: si tratta del 4° lotto di interventi sull’efficientamento energetico che il Comune ha portato avanti dal 2021 ad oggi su questo edificio, grazie anche a finanziamenti ottenuti sul tema, e che ha visto la sostituzione di 197 infissi della scuola (non solo finestre ma anche grandi vetrate) per un totale di quasi 600.000 euro di investimento economico.

Inoltre nel periodo estivo sono stati effettuati: lavori alla primaria Alberti e alla scuola d’infanzia Carcheri per ricavare una sezione aggiuntiva. Al nuovo nido di Malmantile sono stati eseguiti alcuni lavori agli spazi interni ed esterni. Alla scuola primaria di Porto di Mezzo è in corso la sistemazione del portone principale d’ingresso ed è stata collocata una nuova panchina circolare in giardino. Lavori di imbiancatura o lavori di manutenzione sono stati effettuati in tutte le scuole del territorio.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa