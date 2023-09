Kata, anche i genitori potranno fare un sopralluogo all'ex Astor

Venerdì 15 settembre sarà la data del vertice in procura a Firenze per decidere con la polizia giudiziaria e i carabinieri quando effettuare il nuovo sopralluogo all'ex hotel Astor per indagare sulla scomparsa della piccola Kata, ritenuta sequestrata il 10 giugno scorso. Le operazioni potrebbero procedere anche 'scavando' se necessario. Anche gli avvocati dei genitori della piccola hanno depositato un'istanza di sopralluogo in procura. Padre e madre di Kata torneranno sul luogo della scomparsa per la prima volta dopo tre mesi. Potrebbero dare elementi utili per il ritrovamento. L'istanza è stata accolta per il 20 settembre.