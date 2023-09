La Misericordia è degli inquieti, successo di pubblico per lo spettacolo di Giuntini e Riondino

Il Duomo di San Miniato gremito di spettatori per assistere allo spettacolo teatrale “La Misericordia è degli inquieti”, organizzato dallo Misericordia di San Miniato in occasione del 400esimo anniversario della Diocesi, con il patrocinio del

Comune di San Miniato e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Testo e regia di Davide Rondoni, che ha ideato per l’occasione un dialogo tra la Misericordia, interpretata da Benedetta Giuntini e l’inquietudine rappresentata da David Riondino, il tutto accompagnato dalla fisarmonica di Emiliano Benassai.

Un’ occasione unica per trattare un tema che sembra appartenere al passato, la Misericordia appunto, in una chiave contemporanea e alla portata di tutti.

“Eravamo certi della buona riuscita dello spettacolo, visti i grandissimi professionisti coinvolti, ma non ci aspettavamo un successo così straordinario, siamo davvero onorati e riconoscenti per i consensi ricevuti, per una realtà come la nostra che vive di volontariato è importantissimo il sostengo della comunità”, afferma Marco Micheletti governatore della Misericordia di San Miniato.

Grazie all’introduzione della storica dell’arte Sara Taglialagamba, una delle più importanti studiose di Leonardo da Vinci a livello internazionale, è stato dato rilievo alle opere presenti nel museo della Misericordia di San Miniato, che rappresentano un patrimonio importantissimo e poco conosciuto del nostro territorio.

Una serata all’insegna della cultura, della comunità e del coinvolgimento sociale.

Fonte: Ufficio stampa