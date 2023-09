Landini a Empoli, Rsu Sammontana si prepara alla manifestazione del 7 ottobre

Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini ha fatto visita alla Rsu della Sammontana, che per l'occasione si è riunita in assemblea per uno scambio di opinioni in vista della manifestazione generale a Roma il prossimo 7 ottobre, 'La via maestra - Insieme per la costituzione'.

"Un'assemblea molto partecipata - commenta Gianluca Lacoppola, referente per l'Empolese Valdelsa per la Cgil -, come sempre in Sammontana. E' stato chiesto il mandato alla mobilitazione e i lavoratori hanno dato il voto unanime a sostegno delle proposte della Cgil, continuando la campagna di mobilitazione e di confronto con il governo. Con la sua presenza Landini ha voluto omaggiare i tanti lavoratori che non mancano mai di far sentire la loro presenza durante le manifestazioni".

Tanti i temi che sta affrontando il sindacato e che ribadirà in occasione della manifestazione di Roma: "Quello dei bassi salari, abolendo anche i contratti pirata che abbassano i salari, quello delle politiche fiscali, con un lavoratore dipendente che paga più tasse rispetto a un autonomo, oltre alle richieste di rafforzare la sanità e la scuola pubblica", riferisce Lacoppola.

Dalla Camera del lavoro dell'Empolese Valdelsa le richieste riguardano la lotta alla precarietà, ai subappalti e per la dignità del lavoro nel settore della manifattura. "Non facciamo richieste al sindacato nazionale - commenta ancora Lacoppola -, vogliamo però insistere nelle prossime settimane sulla tutela della qualità del lavoro nel sistema degli appalti, specialmente in quelli pubblici, dove si rischia il lavoro con contratti poveri. Nel settore manifatturiero dell'Empolese vogliamo che si facciano investimenti, senza abbassare salari e la qualità del lavoro. Questa la grande sfida che il territorio avrà".

L'appuntamento di Roma vedrà la presenza di pullman organizzati dalla Cgil in partenza da Empoli, Castelfiorentino e Certaldo. Già oggi, a un mese di distanza, sono ipotizzate 300 presenze con altre centinaia di lavoratori che si aggiungeranno.

Elia Billero