A lezione di futuro per gli imprenditori Under 30 con Coldiretti Toscana

I giovani agricoltori toscani a lezione sul futuro. Al via la Academy di Giovani Impresa Coldiretti, la scuola politica, economica e sindacale dedicata alle nuove generazioni che hanno scelto ed investito sul settore primario e vogliono contribuire allo sviluppo green del Paese. La scuola è stata pensata e strutturata da Coldiretti per sostenere la crescita dirigenziale degli imprenditori under 30 che sentono la necessità di impegnarsi a livello sindacale. Due gli appuntamenti online (piattaforma Zoom) che tengono a battesimo il nuovo e rinnovato corso del movimento giovanile di Coldiretti Toscana guidato dal 22enne imprenditore silvicolo di Firenzuola, Francesco Panzacchi. Ad aprire il ciclo di incontri sarà il video messaggio del Presidente Nazionale, Ettore Prandini.

Il primo appuntamento, in agenda giovedì 14 settembre 2023 (dalle 17.30 alle 19.00), è suddiviso in due sessioni: il talk show “Storie di agricoltura e rappresentanza” con la partecipazione della Delegata Nazionale di Giovani Impresa Coldiretti, Veronica Barbati e del Presidente di Agrozootecnica e vice presidente di Coldiretti Pistoia, Paolo Giorgi (conduce Francesco Panzacchi) ed un approfondimento sulle tematiche del diritto comunicatorio, il funzionamento delle istituzioni europee ed i dossier aperti con l’importante contributo di Paolo Di Stefano e Luca Gaddoni dell’Ufficio Coldiretti di Bruxelles.

Il secondo appuntamento è invece in programma lunedì 18 settembre 2023 (dalle 17.30 alle 19.00) con due differenti focus: “Percorsi di sostenibilità e sovranità: parole chiave e provocazioni” con Fabrizio De Filippis, già docente di Economia Politica agroalimentare presso l’Università Roma Tre e “Giovani ed innovazione” con la Innovation Advisor, Claudia Fedi.

Le iniziative sono introdotte dal Direttore Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti e dalla Segretaria del movimento giovanile, Eleonora Tinarelli. Per informazioni sulle modalità di partecipazione rivolgersi a eleonora.tinarelli@coldiretti.it

Fonte: Coldiretti Toscana