Moto Vela 2023, tutto pronto a Avane

Tutto pronto per la biker fest “Moto Vela 2023”, organizzata dal Moto Club Guzzi Empoli ASD che si terrà ad Avane, a La Vela Margherita Hack, in via Magolo, 32, nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2023. Tre giorni all’insegna delle moto d'epoca, street food e concerti.

Pertanto per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, è stata disposta l’ordinanza 532 del 13 settembre 2023 (bit.ly/3sS5Nig) con la quale entrerà in vigore il divieto assoluto, dalle 8 del 15 settembre 2023 alle 01:00 del 18 settembre 2023, all’interno de La Vela “Margherita Hack”, ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione di cui sopra, di introdurre, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica. È fatto divieto a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa