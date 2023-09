Notte Vintage a Ponsacco a tema Happy Days

Saranno le atmosfere degli anni '80 e i personaggi della serie cult Happy Days i protagonisti della VII edizione della Notte Vintage di Ponsacco. Una delle manifestazioni più attese sul territorio, che sabato 16 settembre a partire dalle 19, animerà via Valdera P. e via Vanni con food truck, tanta musica e allestimenti a tema per un vero salto indietro di 40 anni. La Notte Vintage è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il contributo della Banca Popolare di Lajatico.

“Grazie a Confcommercio – ha aperto la conferenza stampa l’assessora al commercio Roberta Lazzeretti – per questo appuntamento importante per il nostro territorio. Una festa che vuole mettere al centro una zona che a volte rimane esclusa dalle iniziative, ma che rappresenta il cuore del commercio. Lo facciamo in maniera un po’ diversa, con un connubio tra cibo e musica in una serata divertente”.

“Siamo giunti alla settima edizione della Notte Vintage, nata per ridare visibilità alla strada storica dei mobilieri di Ponsacco - sottolinea Alessandro Simonelli, presidente dell'area vasta di Confcommercio -, quest'anno abbiamo deciso come tema i mitici anni '80 con Happy Days, per una festa all'insegna della musica, con artisti di alto livello. Ritorneranno le esposizioni di auto d'epoca e delle vespe. Particolare soddisfazione nell'aver coinvolto molte aziende del territorio con i loro stand. Presente l'area giochi per bambini e un ringraziamento all'amministrazione comunale e alla banca popolare di Lajatico”.

“Apprezzo la scelta ed è la migliore che potevamo fare, anche se sicuramente più difficile, di non fare una iniziativa in centro, ma lungo una via commercialmente significativa” - le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - Il risultato più bello è proprio questo riconoscimento del ruolo importante alle aziende locali, e Ponsacco è un esempio anche per altri territori, grazie ad una collaborazione molto positiva con l'amministrazione comunale che ci permette di organizzare tante belle iniziative a beneficio delle imprese e di tutta la collettività”.

“La festa prende il via dalle 19 con gli spettacoli degli artisti e le band provenienti da tutta Italia che si alterneranno in tre sessioni negli otto punti musicali allestiti in via Valdera P. e via Vanni” – spiega Andrea Lupi della Compagnia del Bosco, che cura a direzione artistica: “Ci saranno artisti di assoluto livello pronti a far vivere una full immersion a base di musica surf e rock 'n roll. Si esibiranno il trio Marco Di Maggio, i Surfer Joe, i Cekka Lou & The Miglioretors, I Cervelli della Nasa, il Dr. Jobby Trio, i CCR Creedence Clearwater Revival, la Compagnia Osiris e la Glam Rock Session”.

Non solo spettacolo, ma anche cibo di qualità, grazie all'ampia offerta presente nei food truck e nei punti ristoro allestiti dalle aziende del territorio, e imperdibili occasioni di shopping con l'esposizione di prodotti gastronomici e artigianali delle storiche attività ponsacchine, oltre a uno spazio dedicato all'esposizione di auto e Vespe d'epoca. Una festa dedicata a tutte le età, anche grazie all'area gonfiabili per i più piccoli allestita in via Valdera P.

“E' veramente un piacere della nostra banca, ed è bello far parte di questa iniziativa e rinnovare ogni anno questa collaborazione indirizzata a valorizzare il territorio di Ponsacco e promuoverne le bellezze, le esperienze commerciali, la storia e l'arte” - la soddisfazione di Maurizio Signorini, direttore della filiale di Ponsacco della Banca di Lajatico.

Chiunque potrà partecipare con un vestito a tema per rendere ancora più suggestiva l'ambientazione e le scenografie curate dai commercianti di via Valdera P che promettono di regalare un'atmosfera magica e coinvolgente.