Progetto Viceversa, a Certaldo grande evento sull'educazione circolare

Si chiama Progetto Viceversa la nuova iniziativa che sarà presentata ufficialmente sabato 16 settembre alle 10 al MaPS - Macelli Public Space e che mira, a partire da una tavola rotonda e dall’illustrazione di buone pratiche da tutta Italia, a costruire una comunità educante a Certaldo.

L’obiettivo del progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, articolato in un percorso che durerà due anni, è quello di incoraggiare le persone che vogliono impegnarsi per offrire risposte ai bisogni educativi, specialmente dei minori, costruendo reti di collaborazione tra la pluralità di soggetti pubblici e privati (associazioni, istituzioni, famiglie, genitori, docenti, studenti e cittadinanza nel suo insieme), interessati ad attivare processi virtuosi da porre a fondamenta di un’infrastruttura civica ed educativa del territorio.

L’idea è nata dal progetto per il parco inclusivo Parcoliberatutti, che è il frutto di un lungo lavoro di partecipazione da parte della comunità, e ha lo scopo di identificare, valorizzare e allargare la rete educante nata in modo informale e spontaneo proprio attorno a quell’esperienza.

All’incontro di sabato 16 settembre, coordinato dall'Università di Siena e da Narrazioni Urbane, interverranno: Loretta Fabbri, prof.ssa di Didattica e metodologie della formazione presso l'Università degli Studi di Siena, che da anni si interessa dello sviluppo di comunità in vari contesti sociali; Maura Striano, assessora all’Istruzione e Famiglie del Comune di Napoli e prof.ssa di Pedagogia generale e sociale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che si occupa da tempo di educazione, con particolare attenzione alle famiglie e alle comunità locali. Modererà Claudio Melacarne, prof. di Pedagogia generale e sociale presso l'Università degli Studi di Siena, che si interessa di formazione per lo sviluppo di comunità e pedagogia delle organizzazioni. Saranno presenti anche Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, Alfiero Ciampolini, Presidente dell’Associazione Polis, capofila del progetto, e Francesca Bianchi, professoressa di sociologia generale, responsabile scientifica del progetto per l'Università di Siena.

Al termine della mattinata, durante la quale sarà esposta la mostra “buone pratiche di comunità educanti”, a cura di Università degli studi di Siena e Narrazioni Urbane, ci saranno le letture a cura de L’Oranona Teatro e un brindisi di saluto.

"Questo progetto si basa su principi fondamentali di inclusione, collaborazione e solidarietà – commenta il sindaco Giacomo Cucini -. Vogliamo creare un ambiente in cui ogni cittadino, dai più giovani ai più anziani, possa avere accesso a opportunità di apprendimento, sviluppo personale e condivisione di conoscenze. Mi auguro che siano tanti i cittadini pronti a partecipare attivamente, con le loro idee e le loro proposte".

"Siamo orgogliosi della fiducia accordataci dall’Impresa Sociale Con I Bambini e voglio ringraziare tutti i nostri partner il Comune di Certaldo, Narrazioni Urbane, l'Università di Siena, Parcoliberatutti, Spazio Ipotetico e l'Istituto Comprensivo di Certaldo, oltre che Cesvot, che ci ha concesso il suo patrocinio – spiega Alfiero Ciampolini, Presidente dell’Associazione Polis, capofila del progetto – Questa iniziativa è il coronamento delle attività che la nostra associazione svolge ormai da oltre 30 anni, e che vuole portare consapevolezza e formazione alla nostra comunità educante e non solo, un’impostazione circolare che mira allo sviluppo delle competenze di nuovi attori impegnati nella crescita di tutte le ragazze ed i ragazzi del territorio. Una propizia occasione per confrontarsi e collaborare con tutti partecipanti e le istituzioni che prenderanno parte al percorso".

Nelle prossime settimane partirà il percorso formativo con laboratori pratici, momenti teorici, di progettazione e di sperimentazione con la comunità, rivolto a volontari, educatori, insegnanti, genitori, nonni e a tutti coloro che desiderano approfondire e sperimentare cosa significa costruire una comunità educante.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere un'email all'indirizzo viceversa@laboratoripolis.it o telefonare al numero 0571 663580. La segreteria dell'Associazione Polis sarà aperta lunedì e mercoledì in orario 10-13 e 15:30–18:30; martedì, giovedì e venerdì in orario 15:30–18:30.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud. www.conibambini.org

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa