Rifiuti smaltiti correttamente dai turisti, accordo Comune di Firenze-Alia-Airbnb-Booking

Un vademecum dedicato ai turisti per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata durante i loro soggiorni in città. Il Comune di Firenze lancia il progetto “Sustainable waste management”, il primo di questo genere, per la corretta gestione dei rifiuti delle strutture extra alberghiere (ad esempio appartamenti e case vacanza) in collaborazione con Alia Servizi Ambientali SpA e le società Airbnb e Booking.com.

“E’ il primo accordo di questo tipo a Firenze e non solo - sottolinea l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - e vuole avere un impatto importante su uno degli aspetti più problematici del turismo in città. E’ una collaborazione che responsabilizza tutte le parti, dalle piattaforme che gestiscono gli appartamenti ai proprietari di case e ai turisti, e che attraverso molteplici strumenti - dai webinar al materiale informativo alla App Aprilo utilizzabile in via temporanea anche da chi viene in vacanza - mira a potenziare la raccolta differenziata da parte dei turisti ed evitare conferimenti impropri dei rifiuti o peggio il loro abbandono come troppo spesso vediamo che accade”.

“Se siamo tutti d’accordo che serve un mondo più sostenibile allora occorre fare la raccolta differenziata anche in vacanza - continua - e contribuire a lasciare la città più ordinata di come l’abbiamo trovata rispettandola e rispettando i suoi abitanti”.

“Questo progetto - conclude -, per il quale ringrazio per l’adesione Airbnb e Booking.com, è un impegno importante e non scontato che sta dentro ad un percorso di trasformazione del sistema fatto di nuove modalità di conferimento e raccolta, maggiori controlli, contrasto all’evasione della Tari, semplificazione del servizio, informazione e consapevolezza che vogliamo ci porti ad avere una città più sostenibile e più pulita”.

“Alia è impegnata quotidianamente per garantire un efficace servizio di raccolta e pulizia in città - dichiara il vicepresidente di Alia, Nicola Ciolini -. Riteniamo fondamentale il ruolo attivo di ciascuno, residenti, city user, turisti, per mantenere il decoro urbano; stiamo pertanto investendo molto sul fronte dell’informazione e della comunicazione verso la cittadinanza. Questa collaborazione offre un contributo fondamentale per raggiungere anche i turisti”.

“Anche se rappresentiamo solo una parte minoritaria di tutti i visitatori in città, desideriamo comunque fare la nostra parte per mantenere Firenze pulita e vivibile per tutti - afferma Valentina Reino, responsabile relazioni istituzionali, Airbnb Italia & Sud Europa -. Questa iniziativa è coerente con il nostro impegno a ricercare collaborazioni con le amministrazioni delle città europee che aiutino le famiglie che scelgono di aprirsi all’ospitalità ma che allo stesso tempo promuovano un turismo responsabile”.

“Viaggiare può essere una forza positiva e sappiamo che i viaggiatori stessi sono continuamente alla ricerca di modi per vivere il mondo in modo più responsabile, tra questi c’è sicuramente l'adozione di abitudini di viaggio più sostenibili. Infatti, il 66% dei viaggiatori globali dice di voler lasciare i luoghi che visita meglio di come li ha trovati. Siamo quindi lieti di unirci al Comune di Firenze per fornire ai viaggiatori e ai proprietari delle strutture una guida su come garantire che Firenze rimanga un luogo fantastico da visitare - sostiene Alessandro Callari, Regional Manager di Booking.com -. Siamo impegnati a lavorare insieme ai nostri partner, per guidare il cambiamento positivo, sostenendo i viaggiatori e a beneficio delle comunità locali”.

L’obiettivo del progetto è di rendere efficace la raccolta differenziata nelle strutture extra-alberghiere attuando una campagna informativa sul corretto smaltimento dei rifiuti e sulla modalità di gestione della raccolta differenziata nel territorio comunale.

Il Comune di Firenze, che con l’assessore Giorgio ha promosso il progetto in qualità di ente capofila, è responsabile della realizzazione dell’intero progetto e curerà il coordinamento nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento e dei costi.

Il progetto prevede una collaborazione tra Alia, da tempo impegnata a promuovere buone abitudini per i turisti con la campagna ‘I love florence’ come attraverso la realizzazione di una pagina dedicata sul sito e della versione per turisti dell’App Aprilo, che si è impegnata a:

- a fare formazione agli host durante i webinar;

- a fornire alle piattaforme e agli host i materiali e le guide;

- ad affiancare le strutture per la predisposizione della messaggistica;

- a produrre video-tutorial e materiali, che sono stati già realizzati e visibili

nella sezione rivolta ai turisti in lingua italiana ed inglese

https://www.firenzecittacircolare.it/en/info-tourists/, e sul canale Youtube di Alia, https://urly.it/3wnq7, corredati da nuovo materiale informativo sulle modalità di conferimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata.

Booking.com e Airbnb si impegnano a un lavoro puntuale sugli host.

Airbnb Italy si impegna ad avviare in collaborazione con la comunità degli Host presenti sul territorio comunale le seguenti azioni:

- invio di comunicazione agli host con indicazione delle modalità di raccolta differenziata (raccolta stradale con cassonetti o con postazioni interrate, porta a porta con indicazione dei giorni di esposizione) corredate da brochure esplicativa redatta da Alia da esporre presso la struttura ricettiva;

- organizzazione di webinar, con la partecipazione del Comune di Firenze e Alia SpA, in cui vengono esposti gli obiettivi del progetto e le azioni da intraprendere;

- creazione e fornitura di un certificato di partecipazione al webinar per gli Host partecipanti (fogliolina verde)

Booking.com si impegna a:

- invio di una comunicazione congiunta (Comune di Firenze- Booking-Alia) ai gestori/proprietari di strutture extra-alberghiere di Firenze, in cui vengono condivise i materiali e i link sulla gestione dei rifiuti preparate da Alia;

- organizzazione di webinar con Alia a il Comune per presentare le modalità di raccolta differenziata all’interno del Comune e Booking spiegherà alle strutture come creare messaggi automatici da inviare agli ospiti per informarli delle corrette pratiche di gestione dei rifiuti

- invio di un’altra comunicazione, post-webinar, nella quale condivideremo: - Una guida tecnica per la creazione della messaggistica automatica da inviare agli ospiti - Delle linee guide sintetiche che i gestori/proprietari delle strutture potranno condividere con gli ospiti