Salario minimo, raccolta firme a cura del Pd a Montopoli

Anche il Partito Democratico di Montopoli in Val d'Arno darà il proprio contributo per il sostegno alla campagna sul salario minimo per l'introduzione del trattamento economico minimo orario a 9 euro lordi l'ora.

Sarà possibile sottoscrivere la proposta presso la nostra sede comunale, che resterà aperta a partire da lunedì 18 per tutto il mese di Settembre dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00, ed ai banchetti che allestiremo ai mercati settimanali a partire da martedì 19 Settembre a Capanne. In più, ci recheremo coi nostri volontari porta a porta, portando la campagna letteralmente “a casa” dei nostri concittadini.

A spingerci è stata non solo la convinzione della fondatezza della proposta, ma anche l'atteggiamento prima ambiguo e via via sempre più sprezzante del Governo, che di fronte ad un appello comune lanciato dalla quasi totalità delle opposizioni ha opposto un muro di gomma: di fronte a quella che riteniamo essere una scelta di civiltà, che hanno adottato pressoché tutte le nazioni europee, abbiamo infatti assistito alle faticose arrampicate sugli specchi di chi, come Giorgia Meloni, ha prima sostenuto che una simile misura avrebbe pregiudicato la contrattazione sindacale ed impoverito i lavoratori ed ha poi deciso di prendere tempo, rinviando la discussione ad Ottobre.

Ebbene il tempo sta per scadere, e terminata la pausa d'Agosto, con le dichiarazioni della sua Presidente del Consiglio, il Governo si è tolto la maschera, mostrando agli italiani ed alle italiane il proprio reale volto: quello di chi considera la dignità del lavoro una bene negoziabile, mentre si accinge ad impostare la manovra finanziaria per il 2024 che avrà in serbo una drastica riduzione dei servizi, col rischio di veder compromessi ulteriormente scuola e sanità pubbliche. Contro il Governo della miseria, noi scegliamo la difesa della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, e sosteniamo l'introduzione del salario minimo.

Fonte: Pd Montopoli