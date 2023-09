Riparte la scuola, a Vinci 3,6 milioni di euro per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Le scuole di Vinci si fanno trovare pronte per l’inizio dell’anno scolastico 2023/24. Tra fondi pubblici, fondi privati e risorse comunali sono stati spesi 3 milioni e seicentomila euro per gli interventi di risistemazione e costruzione delle scuole del comune toscano.



“Siamo molto soddisfatti degli interventi realizzati sul nostro territorio – dice Vittorio Vignozzi, assessore ai lavori pubblici – in attesa che termini anche la ricostruzione della scuola dell’infanzia possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti per migliorare le scuole di Vinci”.



“La scuola e il benessere degli studenti sono sempre stati una priorità per l’amministrazione di Vinci – dice Chiara Ciattini, assessore all’istruzione – . Lo dimostra il fatto che malgrado le difficoltà che sono state riscontrate nell’esecuzione di alcuni lavori abbiamo portato a termine questo importante compito prima dell’inizio dell’anno scolastico”.



Ecco scuola per scuola tutti i lavori realizzati e conclusi:

Alla scuola Primaria “Sibilla Aleramo” sono in via di ultimazione i lavori di manutenzione della copertura che aveva problemi di infiltrazioni. Il progetto è stato redatto dalla società Geoside Spa, e ha un importo complessivo di € 137.860,18 divise a metà tra la società e l’amministrazione. I lavori di rimozione sono completati, rimane da completare la stesura della guaina che sarà completata entro la fine di settembre.



La scuola secondaria di primo grado di Sovigliana ha visto importanti interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico. Era inoltre stato programmato per l’estate 2022 un intervento di sostituzione della copertura necessario per eliminare le infiltrazioni verificatesi al terzo piano. Un intervento che è stato completato dalla ditta Bar Te co. questa estate a causa delle inadempienze della precedente ditta appaltatrice. L’importo totale dell’intervento ammonta a € 607.904,80, divisi tra fondi regionali, comunali e fondi Pnrr. Rimangono da completare alcune lavorazioni che saranno ultimate al di fuori dell’orario scolastico.



La scuola dell’infanzia di Vinci è coinvolta in un intervento di demolizione e ricostruzione. La nuova scuola sarà più moderna, sicura, funzionale e sostenibile, e realizzata totalmente in legno a impatto zero. La capienza massima dell’edificio è di 108 alunni, suddivisi in quattro sezioni. Il progetto, dal costo complessivo di circa 2.950.000,00 è stato finanziato grazie ai fondi europei del Pnrr e del Fondo opere indifferibili, prevede la realizzazione. Il plesso sarà completamente nuovo e andrà a sostituire l’edificio attuale. La fine dei lavori è prevista per il 6 Ottobre 2024.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa