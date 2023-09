Torna lo Street Food a Montelupo: al via a 4 giorni tra cibo, spettacoli e giochi

Un mese di settembre ricco di appuntamenti per Montelupo, fra queste torna anche lo Street Food in piazza dell’Unione Europea. La manifestazione negli anni ha sempre attirato tante persone con una programmazione divertente che abbina spettacoli e concerti a spazi dedicati alle associazioni del territorio e ovviamente alla degustazione di cibi da tutta Italia.

Dodici i food truck che saranno presenti: Cannoli e Arancini Siciliani, Hamburger di Black Angus, Hamburger di limousine 100%, Pesce fritto sul momento, Pizza fritta napoletana, Fagotto di’ chianti, Porchetta, Patata Ripiena Gourmet, Gnocco fritto artigianale, Trippa, Lampredotto, Specialità Fiorentine, Birre Artigianali.

Gli orari della manifestazione sono

Giovedì e venerdì dalle ore 18:00

Sabato dalle ore 13:00

Domenica dalle ore 12.00

Tutte le sere non mancherà l’intrattenimento, vediamo il programma

Giovedì 14 settembre

ore 18:00 - Dance Project Asd

ore 21:00 - 80 Trash Party

Venerdì 15 settembre

ore 18:00 - Art Lab Triboo

ore 21:00 - Marco Bresciani DjSet

Sabato 16 settembre

ore 18:00 - MD Academy

ore 21:00 - MamaLover “Dance History”

Domenica 17 settembre

ore 18:00 Move Asd

ore 21:00 - Banana Split “Cartoon Cover Band”

"In questo mese di settembre l’offerta degli eventi a Montelupo è veramente tanta e varia: dalle camminate ambientali ai laboratori culturali, dai mercatini in centro storico al premio dello sport. In questa ricca offerta lo street food è un’iniziativa che si preannuncia di successo e che sicuramente, se consideriamo come sono andate le precedenti edizioni, attirerà molte persone. Una vera festa che animerà piazza dell’Unione Europea e che porterà in centro numerose persone a beneficio di tutti gli esercizi commerciali. A questa iniziativa poi domenica 17 settembre si aggiunge proprio in centro anche un’edizione molto partecipata del mercatino delle pulci SuperKaos, promossa dai commercianti del CCN "Il Borgo degli Arlecchini". Il tentativo che facciamo è proprio quello di pensare ad un’offerta varia che possa intercettare l’interesse di vari pubblici", afferma l’assessore al commercio Simone Focardi.

La manifestazione promossa dal comune di Montelupo è organizzata da Food Festival. In occasione della manifestazione il mercato settimanale viene spostato su viale Cento Fiori, via Europa e via Asia; per questa ragione sono previsti alcuni cambiamenti di viabilità:

· viale Cento Fiori è percorribile solo in direzione dalla Statale 67 verso via Caverni;

· via Europa è chiusa nel tratto compreso tra viale Cento Fiori e via Africa;

· via Asia è chiusa nel tratto compreso tra viale Cento Fiori e l’accesso a piazza Falcone e Borsellino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa