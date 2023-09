Turista derubato, rider rincorre e blocca un aggressore: 20enne in manette

Un turista norvegese stava passeggiando per Firenze quando è stato derubato. Un rider di origini pakistane che passava di lì ha rincorso il gruppo di ladri, ha fermato un aggressore e lo ha consegnato alla polizia. Un ventenne di origini romene è stato così arrestato.

È successo verso le 23 di martedì 12 settembre. In via Cavour una famiglia di norvegesi - padre, madre e figlia - stava camminando tranquillamente. Tre persone si sarebbero avvicinate e uno avrebbe preso la mano del padre dicendo "hello my friend". Subito gli ha preso l'orologio da polso, dal valore di mille euro. La vittima ha ritratto il braccio ma sarebbe stata gettata a terra: mentre uno lo teneva fermo, due gli avrebbero sfilato l'orologio.

Un rider 36enne, appena finito il turno di lavoro, stava passando da via Cavour. Ha notato il furto e ha inseguito i ladri. Ne ha bloccato uno in via dei Fibbiai dopo una colluttazione nella quale il malvivente gli ha strappato la maglia. La polizia è intervenuta e ha identificato il ladro ventenne, arrestandolo.

La persona derubata al momento avrebbe fortunatamente riportato solo alcune escoriazioni a seguito della caduta, mentre l’arrestato, sempre secondo quanto emerso, all’arrivo degli agenti avrebbe apparentemente accusato un malore. Soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, quest’ultimo è stato poco dopo dimesso senza alcuna prognosi.

La polizia sta ora indagando per identificare i complici dell’arrestato: al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la scena.