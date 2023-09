Un nuovo mezzo attrezzato per la Pubblica Assistenza di Santa Croce

Una giornata di festa quella di oggi 13/09/2023 per la Pubblica Assistenza Santa Croce sull’Arno: alle ore 11 si è svolta l’inaugurazione di un nuovo mezzo attrezzato realizzato grazie al progetto “Pulmino del cuore” finanziato con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio San Miniato e Crédit Agricole.

La Pubblica Assistenza svolge molte attività nel settore sanitario e in quello sociale ed è impegnata nella protezione civile, nell’antincendio e con il servizio civile.

Come è noto, la parte più consistente di tutte queste attività richiede l’utilizzo di mezzi di trasporto, dalle ambulanze, ai pulmini attrezzati, alle autovetture, ai mezzi speciali.

I mezzi di trasporto sono quindi una risorsa fondamentale per l'attività della Pubblica Assistenza. Attraverso ognuno di essi l'Associazione contribuisce in maniera importante alla tutela della salute dei cittadini del territorio salvando vite con le ambulanze di emergenza ma anche permettendo ad altre vite di aver cura di sé, nel breve, medio e lungo tempo. E questo è un aspetto importantissimo soprattutto per la tipologia di un territorio così vasto e popoloso; infatti, l’Associazione interviene non soltanto a Santa Croce ma anche in tutti i comuni limitrofi e oltre.

Soltanto con i mezzi per servizi ordinari e sociali, grazie all’impagabile impegno di volontari, dipendenti ed operatori, vengono percorsi circa 330.000 km all’anno in servizi di aiuto alla popolazione del territorio. Se a questi si aggiunge il trasporto per l’emergenza sanitaria si arriva alla considerevole cifra di circa 390.000 km percorsi all’anno. Più di 1.000 km al giorno.

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ci ha elargito un importante contributo e ci ha quindi permesso di inaugurare il nuovo mezzo: attraverso il progetto “Pulmino del Cuore” possiamo infatti mettere in moto, nel vero senso della parola, questo nuovo mezzo attrezzato che ha la possibilità di trasportare fino a 2 persone in carrozzina e fino a 5 persone deambulanti; è inoltre stato dotato di una scendiscale elettrica e di una carrozzina, che saranno sempre sul mezzo per garantire la massima cura ed efficienza alle persone che ne usufruiranno.

Insieme al Presidente della Pubblica Assistenza, Marco Remorini, sono intervenuti il Sindaco di Santa Croce sull’Arno, il Direttore di Crédit Agricole San Miniato, il Presidente della Fondazione Cassa Risparmio San Miniato e Don Donato Agostinelli che ha benedetto il nuovo mezzo.

L’evento di oggi è il degno avvio di un periodo di grande attività per la Pubblica Assistenza di Santa Croce. Sono in calendario alcuni appuntamenti importanti, come la GIORNATA DELLA SALUTE 2023 che avrà luogo sabato 16/09. La Giornata della Salute è l’appuntamento annuale col quale la Pubblica Assistenza offre al cittadino la possibilità di prenotare check-up gratuiti con specialisti della salute, nell’ottica della prevenzione, dell’informazione e della cura di sé.

Sono confermati anche altri progetti: il Corso di Pittura e Disegno quest’anno raddoppia ed affianca al corso per Adulti anche un corso per Bambini; il Laboratorio di Cucito e Socializzazione “Attacchiamo Bottone”, un laboratorio di avvicinamento al cucito, sviluppo della manualità e piccole riparazioni e riciclo.

Da ottobre torna poi ad incontrarsi anche il gruppo di lettura “Leggiamo Insieme”, un gruppo informale e gratuito per condividere il piacere di leggere in compagnia.

Fonte: Ufficio Stampa