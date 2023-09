Use e Costone Siena finisce 68-59, soddisfatto il coach: "Avanti con la preparazione"

Seconda sgambata stagionale per l’Use Computer Gross che, al Pala Sammontana, ha affrontato il Costone Siena. Per quanto possa contare il risultato, la gara è finita 68-59 ma, al di là di questo, coach Valentino è soddisfatto dei suoi ragazzi.

"È stata una partita molto fisica – spiega – ce lo aspettavamo affrontando una squadra del livello del Costone che, come roster, potrebbe tranquillamente partecipare al campionato di B interregionale. Dopo una partenza fin troppo leggera, i ragazzi hanno dimostrato attenzione alle richieste difensive e provato a mettere in pratica alcune situazioni che avevamo visto in allenamento. Il lavoro da fare è tanto ma l'aver finito la partita in crescendo sotto il profilo della prestazione fisica, considerato anche l'ultimo parziale chiuso ad 8 punti subiti, è il feedback che soprattutto oggi ci aspettavamo sia io che Diego Alpi e che ci permette di proseguire serenamente col programma di preparazione".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa