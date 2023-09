A Capraia e Limite in programma la Festa dello Sport

Grande attesa per la “Festa dello Sport” di Capraia e Limite, giunta alla sesta edizione, in programma sabato 16 settembre, dalle 14 alle 19, nella zona sportiva di Limite sull’Arno.



Ad esibirsi saranno le società/associazioni sportive, gli Enti di volontariato e la Polizia Municipale che presenteranno le varie discipline: una bella occasione di promozione della pratica sportiva come benessere psicofisico e aggregazione sociale.



La zona interessata dalla manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, è quella della zona sportiva a Limite sull’Arno: piazza Pertini, via Gagarin, via F.lli Cervi e il campo sportivo “M. Cecchi”.



Saranno presenti le seguenti discipline sportive: canottaggio (Canottieri Limite 1861 Asd), calcio (Us Limite e Capraia Asd e Capraia Football Club), podismo (Asd Atletica Capraia e Limite), tennis (CT Tennis Capraia), ginnastica artistica e pallavolo (Asp Montelupo), basket (Use basket Empoli), equitazione Fise (Candeliria Equestrian Center Asd), karate (Il Cerchio del Drago), canoa (Astro Dragon Ladies Empoli e Dragon Limite), freccette sportive (Asd Freccette Firenze), tchoukball (Wallers Empoli), dodgeball (Empoli Swarm Dodgeball), attività fisica adattata A.F.A. (a cura della Uisp Empoli Valdelsa, Asl Toscana Centro e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa).



Le esibizioni andranno avanti fino alle 19 con una cadenza varia all’interno del campo polivalente e sul prato verde di piazza Pertini, per tutto il pomeriggio le società/associazioni sportive permetteranno ai presenti di provare le varie discipline.

Le Astro Dragon Ladies avranno anche uno stand con materiale informativo per spiegare l’attività che conducono da anni per la riabilitazione delle donne che hanno affrontato la battaglia del tumore al seno, inoltre ci sarà uno stand delle Dragon Limite che, alle 18.30, organizzeranno un aperitivo sul “dragone” presso la sede della Canottieri Limite in località Mollaia; sarà presente uno stand della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni con un motorino attrezzato per l’educazione stradale e un presidio della Vab - Vigilanza antincendi boschivi sezione di Limite sull’Arno, che illustrerà l’attività volta alla prevenzione degli incendi boschivi e più in generale alla tutela del territorio. Ci sarà, inoltre, un presidio della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno che insieme alla locale Misericordia Limite 1889 dimostreranno ai partecipanti le manovre di rianimazione che i volontari si trovano ad affrontare nello svolgimento della loro attività.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa