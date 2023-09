Al Sottosopra vanno a braccetto sport e inclusione

Dare vita ad un percorso educativo legato all’attività sportiva di gruppo e finalizzato all'inclusione sociale. Con questo obiettivo nasce “Gamin - Giochiamo Inclusivamente”, il progetto promosso dal Comune di Fucecchio, in collaborazione con l'associazione Popoli Uniti, e coordinato dal personale del Centro Giovani Sottosopra. Un progetto inserito all'interno del percorso “Inclusivamente”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e realizzato in partenariato con l'istituto comprensivo Montanelli Petrarca, l’Associazione Popoli Uniti, l’Associazione Nosotras, l’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um e il Movimento Shalom, capofila del progetto, finalizzato al consolidamento della comunità educante inclusiva.

“Gamin – Giochiamo Inclusivamente” si propone di coniugare lo sport di gruppo con l’aspetto educativo ed inclusivo attraverso la partecipazione dei ragazzi ad un’attività sportiva basata sul rispetto di regole condivise. Dai giochi sportivi più conosciuti alla riscoperta dei giochi non convenzionali, l’itinerario si snoda per raggiungere ogni soggetto: le attività proposte, già avviate negli scorsi mesi, si svilupperanno nell'arco dei prossimi due anni e saranno diversificate in modo da includere il più possibile ragazze e ragazzi di etnie, età e caratteristiche diverse, anche con fragilità particolari. Saranno coinvolte nel percorso le società sportive insieme alla scuola, agli amministratori e agli altri soggetti del Terzo Settore, per condividere momenti di confronto che aiutino la comprensione della realtà giovanile e la nascita di proposte innovative legate allo sport e al divertimento.

Tra le varie iniziative inserite all'interno del percorso, particolare risalto sarà dato a “Calcio Libera Tutti”. Il progetto prevede la costituzione di una squadra di calcio a 5 composta da un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 16 ai 17 anni, iscritti a scuola e che frequentano i servizi e i luoghi di socializzazione extrascolastica del territorio, in modo da seguire anche il loro impegno nel percorso di studi e la loro evoluzione educativa. La squadra, che è già stata formata, prenderà parte al prossimo torneo di calcio a 5 ed esordirà in amichevole sabato 16 settembre alle ore 16 presso il campo Aca Fucecchio contro la formazione dell'associazione Papo #9 Aps.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa