Atti osceni davanti alle vetrine del centro, donne denunciano 50enne

Un 50enne è stato trasferito ai domiciliari per atti osceni in luogo pubblico. Da marzo di quest'anno alcune donne, nello specifico commesse di negozi di intimo o segretarie di studi del centro di Piombino, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per l'uomo che si toccava fuori dalle attività, davanti alle vetrine in strada. Dopo gli accertamenti, è stato individuato l'autore. La procura ha richiesto per il piombinese gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.