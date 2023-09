Calcio Cerreto Guidi, lo Sporting Lazzeretto debutta nella Terza categoria

Cinquant’anni di attività negli Amatori e ora l’ambizione di fare il grande salto nella Terza categoria, il primo campionato della scala gerarchica della Figc. Lo Sporting Lazzeretto inizierà la sua avventura nel nuovo campionato lunedì prossimo, affrontando in trasferta l’Atletico Esperia di Firenze. E sarà una festa per tutto il paese come lo è stato alla presentazione della squadra al Circolo Arci Tozzini di Lazzeretto alla presenza di tanto pubblico. Un modo per radunare tutta la comunità in un clima di entusiasmo e di appartenenza, con la partecipazione del sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e di tutta l’amministrazione comunale.

Naturalmente c’è stato un grandissimo grazie per tutti gli sponsor che permettono l’attività di una squadra composta soprattutto da amici che vogliono affrontare un’avventura da vivere tutti insieme. La memoria è sempre importante e per questo sono stati premiati i diciassette presidenti che in questo mezzo secolo si sono alternati alla guida della società biancorossa.

Il sindaco Simona Rossetti ha premiato Eraldo Marconcini, Enrico Borgioli, Marco Barni, Flaminio Caponi, Rudy Ancillotti, Ruggero Stefanelli, Bruno Capelli, Claudio Guidi, Paolo Porra, Valerio Bacci, Marco Fabbri. Sono stati ricordati con stima e affetto Piero Venturini, Giovanni La Fata, Samuele Graziano, Paolo Soriani, Luigi Cipollini, Graziano Mariotti. Presentazione anche per i dirigenti che compongono il direttivo: Giovanni Caponi (presidente), Ottaviano Caponi (Vice presidente), e quindi i dirigenti Enrico Silvestri, Paolo Porra, Orlando Beconcini, Massimiliano Cafaggi, Giovanni Rastrelli, Simone Vivio, Carlo Alberto Faraoni, Andrea Bianucci. Madrina della serata Matilde Benozzi. Tanti applausi anche per l’allenatore Fabio Lottini, per il ds Riccardo Governi e per il preparatore sportivo Francesco Trinci. Bello anche l’aspetto sociale con la società che ha donato 2 mute da gioco e 20 palloni a don Donato per l’attività sportiva dei bambini del Burkina Faso per i quali opera il Movimento Shalom. L’applauso più grande per l’organico della nuova squadra dello Sporting Lazzeretto.

Fonte: Ufficio Stampa