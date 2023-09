Il Cibo della Terra, torna a San Miniato il mercato con degustazioni, merende e prodotti del territorio

Il Cibo della Terra è un evento che si tiene due volte l'anno nella cornice dei Loggiati di San Domenico a San Miniato, ad aprile e a settembre. Domenica 17 settembre, dalle 9 alle 18, gli espositori dell'associazione Mercato della Terra di San Miniato (nella rete dei mercati Slow Food) apriranno gli stand dei prodotti agricoli del territorio, con l'opportunità di gustarli.

Quella di domenica sarà la quinta edizione dell'evento, in occasione della giornata mondiale Città Slow Sunday, con particolare attenzione alle api e al miele, prodotto sempre più a rischio a causa dell'inquinamento e del surriscaldamento globale.

Il Cibo della Terra ha l’obiettivo di promuovere i prodotti agricoli del territorio di San Miniato e dintorni ed il miglior modo è proprio quello di gustarli.



Nel pranzo “l’Agriristoro d’Autore” con inizio alle 12.30 fino alle 14.30, verranno serviti i piatti realizzati dalle mani esperte dei cuochi di San Miniato, che da tempo collaborano con l'Associazione e da sempre valorizzano nei propri ristoranti i prodotti del nostro territorio.

Gli chef coinvolti saranno:

Daniele Fagiolini (Ristorante Le Colombaie),

Paolo Fiaschi (Ristorante Papaveri e Papere),

Fabrizio Marino (Ristorante Maggese),

Gilberto Rossi (Pepenero)

Paolo Gazzarrini (maestro pasticcere Il Cantuccio di Federigo).

Tutto il ricavato del pranzo andrà al “Patto Educativo di Comunità“ atto a valorizzare l’educazione interculturale al rispetto dell’ambiente e ai sani stili di vita sul territorio che vede come protagonisti proprio l’Associazione Mercato della Terra di San Miniato, il Comune, gli Istituti Comprensivi, la locale Condotta Slow Food di San Miniato e l’Associazione Moti Carbonari .

Durante l'intera giornata si alterneranno i laboratori a tema, gratuiti ed aperti a tutti, come L'Arnia e i suoi abitanti, Il miele: proprietà e benefici e i Bugs hotel da posizionare, una volta realizzati, nei vicoli Carbonari. Alle 16 verrà offerta la merenda a tutti bambini solo con prodotti del mercato. Ci sarà anche la musica con l'intrattenimento di Piano Bill.

Un ringraziamento doveroso va alla Pro Loco di San Miniato che mette a disposizione i propri locali per l’Agriristoro d'Autore”, al Comune di San Miniato e al sindaco Simone Giglioli che offre da sempre il necessario sostegno per la realizzazione della manifestazione, alla Fondazione San Miniato Promozione e al presidente Marzio Gabbanini con

il quale l'Associazione Mercato della Terra di San Miniato collabora tutto l'anno in moltissimi altri eventi e alla “Condotta Slow Food” con la quale condividiamo gli stessi principi



“Il cibo della Terra: buono, giusto e per tutti”

Loggiati di San Domenico

Centro storico di San Miniato

Domenica 17 settembre dalle 9 alle 18

Per info Matteo Pieri 335/6010684