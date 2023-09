Danza, Kledi Kadiu ospite alla scuola Move di Empoli

Il maestro e ballerino di fama internazionale, Kledi Kadiu, sarà ospite della scuola di danza MOVE di Empoli, il prossimo Sabato 11 Novembre, per un pomeriggio di stage di danza Moderna.

A partire dalle ore 15:00, sono previste due classi (a numero limitato) divise per età e livello, aperte a tutti gli aspiranti ballerini del circondario e non solo, saranno infatti presenti anche allievi di scuole da tutta la toscana.

Per prenotarsi è possibile rivolgersi alla segreteria di Empoli, in via Gian Battista Vico 36A, dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00 oppure al numero 0571.1656862 anche tramite WhatsApp.

