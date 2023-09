Per Dilvo Lotti e Giuseppina, il ricordo in un evento organizzato a San Miniato

Una serata dedicata al Dilvo Lotti e alla moglie Giuseppina, promossa dal Movimento Shalom in collaborazione con la Fondazione casa del Pittore Lotti con il Patrocinio del Comune di San Miniato. Interverranno per tracciare uno spaccato sulla vita e le opere di Lotti, ma anche sul loro legame come coppia con la città di San Miniato : Luca Macchi, Maria Grazia Messerini, Loredano Arzilli, Andrea Mancini, Andrea Pio Cristiani. Si alterneranno anche delle letture tratte dalle opere di Dilvo da parte di Andrea Giuntini. L'incontro si terrà giovedì 21 Settembre presso l'Oratorio di San Rocco in piazza Buonaparte a San Miniato alle ore 18,30

"Dilvo e Giuseppina - dichiara don Andrea Cristiani - indivisibili, hanno segnato la vita artistica , letteraria e spirituale del '900 sanminiatese. La loro casa, un cenacolo culturale, frequentato da artisti e letterati del mondo fiorentino e non solo. La produzione artistica di Dilvo Lotti, sempre ispirata da Giuseppina, la sua musa, la sua modella, il suo grande amore, ha avuto nel secolo post cristiano e materialista una forte impronta evangelica. Le suo opere coraggiose parlano di Dio e del suo messaggio di pace al mondo. Alleato con Shalom non si è mai tirato indietro quando è stato chiamato a collaborare con la pittura, agli ideali e alle opere del Movimento."

A conclusione dell'incontro, una nota di gusto, è prevista presso l'attiguo Bistrot Bonaparte un Apericena a tema dedicata proprio a Dilvo e Giuseppina. Saranno proposti dalle nostre cuoche piatti tipici della cucina Spagnola, tanto amata da Giuseppina e Dilvo che molto spesso nelle sue opere ha rappresentato. E' necessario prenotarsi telefonando allo 0571 546143.