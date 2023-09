Festival dedicato ai cortometraggi a Firenze

Il Quartiere di San Frediano si trasforma in una cittadella del cinema indipendente. A Firenze, nel cuore dell’Oltrarno, dal 12 al 17 settembre, torna la 3/a edizione Sentiero Film Factory, il primo festival fiorentino di cortometraggi che racchiude in un unico evento incontri industry, workshop e pitch per sceneggiature. Gli appuntamenti, tutti nel Quartiere 1, si snoderanno tra il chiostro della Biblioteca Pietro Thouar, la sala ex Leopoldine, il Circolo Aurora in piazza Tasso e la libreria l’Ornitorinco (ingresso libero).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa