Apre le porte la nuova Casa della Salute intitolata a Gino Strada

Lunedì 18 settembre 2023 si terrà l'inaugurazione della nuova Casa della Salute "Gino Strada", ospitata al piano terra dell'edificio Ex Sert al civico 1 di piazza XXIV Luglio. La struttura, realizzata dal Comune di Empoli e concessa in comodato gratuito all'azienda Usl Toscana centro, è anche sede di ambulatori per l'attività di consultorio familiare.

Il taglio del nastro si terrà alle 9.30 alla presenza, fra gli altri, della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del direttore generale facente funzione Usl Toscana centro, Emanuele Gori, e di Franco Doni, direttore della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa