Industria Vetraria Valdarnese, Fabiani: "Ci sono acquirenti interessati"

La soluzione della crisi che da anni attanaglia l’Industria Vetraria Valdarnese (Ivv) sembra più vicina e con essa la salvezza di produzione, commercializzazione e professionalità tra le più qualificate del settore vetrario a livello nazionale e non solo. Così almeno la pensano al tavolo regionale di crisi coordinato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani. La Regione, in accordo con tutte le parti al tavolo, da marzo ha avviato lo scouting che oggi accende una speranza sul futuro dei circa 40 operai rimasti legati alla storica vetreria di San Giovanni Valdarno, in liquidazione coatta amministrativa e da giugno guidata da un commissario liquidatore di nomina ministeriale.

Il tavolo ha messo in campo l’impegno sia per gli ammortizzatori sociali (la cassa integrazione per gli operai è ora assicurata fino al 31 dicembre 2023), sia per la ricerca di uno o più acquirenti. “Un raggruppamento di imprese presenti sul territorio e capaci di offrire una proposta produttiva e commerciale, ha manifestato l’interesse per Ivv e già depositato un’offerta di affitto di azienda finalizzato a un successivo acquisto” annuncia Fabiani. Il consigliere di Giani scommette sul fatto che “l’azienda tornerà a produrre in tempi rapidi e sarà nuovamente protagonista per le grandi fiere internazionali di settore che si tengono a gennaio a Milano, Parigi e Francoforte”.

Noti gli obiettivi per cui la Regione ha lavorato: “Continuità occupazionale, rilancio di un marchio storico, innovazione e tradizione nel territorio e del made in Tuscany. E’ stata preziosa la collaborazione del commissario e ora sarà nostra cura avviare un confronto fra le imprese che si sono manifestate e le organizzazioni sindacali e il Comune” conclude Fabiani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa