La Rotta, torna la Festa dei Fischi e delle Campanelle

Tra le cose da segnalare, in una due giorni molto serrata, tra sabato e domenica, che abbinerà anche la trentennale sagra del bombolone , che si svolgerà nella stessa area, le visite al museo di Mattonai, l'accensione del forno di bottiglie di vetro per la cottura dei mattoni, la dimostrazione dei maestri di terracotta e ceramiche e le escursioni pomeridiane in battello sull'Arno con partenza e arrivo al parco fluviale. Accanto a questo la possibilità di cenare, assistere a concerti di due tribute band ( sabato sera e domenica sera ) e partecipare a una tombola a fini benefici ( domenica nel tardo pomeriggio ).

L'evento spettacolare, che anche lo scorso anno fu seguitissimo, è in programma domenica sera alle 22,30, "Il Fuoco e l'Argilla", che prevede, appunto, l'apertura del forno. Il programma, dalla mattina fino a sera in entrambe le giornate, prevede inoltre un concorso di pittura per i bambini, un mercatino per i vialetti del parco, una esposizione fotografica e un momento di spettacolo con un dj e l'esibizione di batteristi.