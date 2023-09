Lavori di Acque, cambia la viabilità in via 2 Giugno

Per permettere lo svolgimento di lavori di asfaltatura per conte di Acque Spa, sono necessarie alcune modifiche a sosta e viabilità in via 2 Giugno.

Come disposto con ordinanza 534 del 14 settembre 2023 ( https://shorturl.at/imoJZ) dalle ore 7 del 18 alle ore 24:00 del 20 settembre 2023, in via 2 Giugno, nel tratto compreso fra la Statale 67 e il civico 73, sono previsi l'istituzione di un senso unico in direzione nord - est Statale 67 regolato da movieri secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ripristinando in sicurezza la viabilità non appena eseguite le operazioni, e il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati per tutti i veicoli a eccezione di quelli necessari per svolgere l'attività.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa