Lavori sulla Fi-Pi-Li, i provvedimenti

Lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. A motivo del ripristino della pavimentazione stradale su viale Etruria di competenza del Comune di Firenze l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura alternata della corsia di sorpasso e la corsia di marcia dal km 0+500 al km 0+000 (fine competenza della FiPiLi) in direzione Firenze fino alle ore 20 del 15 settembre.

Per effettuare il ripristino della segnaletica verticale disposta la chiusura della rampa di uscita in direzione Firenze dello svincolo Aurelia a Livorno (rampa che conduce sulla Ss 1 Aurelia in direzione Pisa), dalle ore 16 alle ore 20 del 15 settembre.

Per attività di sostituzione segnaletica verticale disposta la chiusura della rampa d'uscita dello svincolo di Pisa Nord Est in direzione Mare; dalle ore 22 del 18 alle ore 6 del 19 settembre.

Chiusura della rampa d'uscita dello svincolo di Pisa Nord Est in direzione Firenze, dalle ore 22 del 19 alle 6 del 20 settembre 2023.

A causa dell'istallazione di due impianti di sensori chiusura della corsia di marcia dal km 2+700 al km 2+300 in direzione Firenze con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze, e chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Scandicci/Autostrade in direzione Firenze: dalle ore 21 del 22 alle 9 del 23 settembre; dalle ore 21 del 23 alle 9 del 24 settembre; dalle ore 21 del 30 settembre alle 9 dell'1 ottobre.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa