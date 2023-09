Le Vie in Rosa 2023, grande successo nell'Empolese Valdelsa

“Grande successo de Le Vie in Rosa 2023” E’ questa l’esclamazione del Presidente di ASTRO, Paolo Scardigli alla domanda per conoscere l’esito delle passeggiate e degli eventi che si sono svolti nei Comuni Empolesi, della Valdelsa e del Valdarno inferiore durante il maggio scorso.

Terminate le passeggiate e raccolti tutti i fondi dai vari comuni e associazioni di volontariato è stata raggiunto per il 2023 quota 30000 euro, comprensiva di una importante donazione della Zignago Vetro spa che anche quest’anno ha contribuito per 12000 euro, per cui l’evento del 2023, con l’offerta delle Tshirt, ha portato nelle casse di Astro 18000 euro.

E’ questa l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione dell’evento: i partecipanti, le ditte con i loro contributi, le Associazioni di Volontariato con la loro attività, i Comuni con gli Assessorati preposti.

Il progetto è stato finalizzato alla copertura delle spese di trasporto, non rimborsate dal S.S.N. ,sostenute dalle varie Associazioni di volontariato, per accompagnare pazienti in difficoltà economiche ad effettuare cure oncologiche e chemioterapiche presso gli ospedali di riferimento. Queste spese saranno coperte e contabilizzate dall’Associazione ASTRO fino ad esaurimento del fondo raccolto.

Ad oggi, la Misericordia di Empoli incaricata di ricevere tutte le notule relative ai trasporti dalle varie Associazioni, segnala l’effettuazione di 74 trasporti. Il numero la dice lunga sull’importanza di questo servizio.

Fonte: Ufficio Stampa