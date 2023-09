Masterclass Internazionale di Pianoforte a Empoli

L’Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli in collaborazione con l’Associazione Culturale SilVer presenta l'edizione 2023 della prestigiosa Masterclass Internazionale di Pianoforte tenuta dal concertista e docente di pianoforte empolese M° Alessio Cioni.

Il Corso avrà la durata di tre giorni, dal 22 al 24 settembre e si articolerà in lezioni giornaliere finalizzate all' esibizione finale che si terrà in data domenica 24 settembre: in tale occasione saranno consegnati i diplomi e medaglie di partecipazione a tutti i corsisti. Si tratta quindi di un appuntamento imperdibile per tutti gli Studenti ed appassionati senza limiti di età, un'occasione di confronto e di crescita musicale.

Giorni ed orari delle lezioni individuali saranno concordati direttamente con il Docente al momento dell'iscrizione.

In occasione dell’esibizione finale presso la sede dell’Associazione saranno effettuati video da pubblicare sul canale Youtube dell’Orchestra Ferruccio Busoni. Ogni partecipante compilerà in merito una liberatoria per autorizzare l’Associazione alla pubblicazione di tali video.

I migliori partecipanti si esibiranno in concerti solistici in occasione del III Festival pianistico internazionale Ferruccio Benvenuto Busoni 2023/2024.

Tutti i partecipanti alla masterclass internazionale potranno iscriversi gratuitamente alla II edizione del Concorso pianistico internazionale 2024 Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.

Per informazioni: Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni - orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa