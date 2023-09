Pacchi Scuola dalla Fondazione Calasanzio per le famiglie in difficoltà

La Fondazione Calasanzio Onlus lancia il progetto "Pacchi Scuola", che si propone come obiettivo quello di fornire materiale (cancelleria, quaderni, compasso, righe, squadre, album da disegno,astuccio, pennarelli, pastelli, forbici, colla, etc) a famiglie bisognose del circondario Empolese Valdelsa per far sì che i loro figli possano affrontare l'anno scolastico con profitto e serenità.

"Lo sforzo economico è stato molto grande - commenta il Presidente Paolo Fontanelli - ma fortunatamente in questa operazione abbiamo trovato il sostegno di Enegan Spa che si è dimostrata sensibile a questa problematica. Abbiamo così potuto accontentare tutte le richieste che ci sono pervenute dalla Caritas S.Andrea, dall'Arciconfraternita della Misericordia di Empoli ed aiutare anche i servizi sociali del Comune di Empoli conferendo pacchi scuola all'Emporio Solidale. I nostri obiettivi principali sono aiutare i bambini e i ragazzi a socializzare mediante le nostre attività extrascolastiche e allo stesso tempo combattere la dispersione scolastica".

Fonte: Fondazione Calasanzio