Prima campanella per quasi 44mila alunni in provincia di Firenze

Venerdì 15 settembre inizia l’anno scolastico. Il Sindaco metropolitano Dario Nardella ha inviato un augurio a tutti gli studenti “L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento che rimane impresso. A volte c’è la nostalgia per l’estate che se ne va: le vacanze dietro le spalle. Però c’è anche tanta emozione, soprattutto per chi comincia un ciclo nuovo, le scuole superiori, ma in generale ritrovare i compagni dell’anno prima, i professori, le professoresse, l’emozione di cominciare un percorso la voglia di stare insieme agli amici, le amiche insomma... sono davvero tanti i motivi che vale la pena ricordare per tornare con il sorriso sui banchi di scuola. E allora a nome di tutta la Città Metropolitana a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori di questa bellissima provincia della nostra Firenze, faccio un grande in bocca a lupo per l'inizio di questo nuovo anno scolastico”.

Elaborati i dati dall’Osservatorio Scolastico della Città Metropolitana di Firenze. In attesa della prima campanella che suonerà venerdì 15 settembre questa è la fotografia degli iscritti nelle scuole a Firenze e nella Città Metropolitana di Firenze per l’anno scolastico 2023-2024: totale alunni/classi delle scuole superiori della Città Metropolitana 43940 alunni e 2003 classi. Classi prime: 9640 alunni, 407 classi.