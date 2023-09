Revenge porn, minacce e stalking: arrestato 37enne a Firenze

Ieri sera intorno alle 20, la polizia di Firenze è intervenuta in via del Pesciolino per una donna che una manciata di minuti prima sarebbe stata aggredita fuori da un noto supermercato della zona.

Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata sorpresa dall’ex compagno che con un gesto repentino l’avrebbe afferrata puntandole un coltello nell’intento di farla salire a bordo dell’autovettura a lui in uso.

Quest’ultima però sarebbe riuscita a svincolarsi e a rifugiarsi all’interno dell’attività commerciale, mettendo in fuga l’uomo.

Secondo quanto emerso, l’episodio in questione non sarebbe il primo, infatti da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima abbia subito diverse vessazioni durante tutto il periodo di relazione con l’indagato.

Le volanti di via Zara, immediatamente intervenute, hanno poco dopo fermato il 37enne vicino casa della donna.

Nonostante i tentativi dell’uomo di sottrarsi ai controlli, gli agenti hanno messo un punto alla vicenda.

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno scoperto inoltre che, poco prima, il cittadino straniero avrebbe reso visibile ai propri contatti telefonici un momento di intimità con l’ex fidanzata.

Andandosi a configurare, secondo gli inquirenti, i reati di tentato omicidio, revenge porn, atti persecutori e resistenza a Pubblico Ufficiale, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano.