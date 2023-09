Riapertura scuole a Vinci, tutte le informazioni su scuolabus e mensa

Domani 15 settembre a Vinci, come nel resto della Toscana, riaprono le scuole. Il Comune ha riattivato il servizio di trasporto scolastico, con modalità specifiche: le scuole dell'infanzia dell'Arcobaleno, Barca a Vela e Stacciaburatta avranno il servizio garantito per andata e ritorno fino al 22 settembre, con uscita alle 11.30 per chi prende lo scuolabus. Il servizio non è previsto per gli eventuali scaglioni negli orari di ingresso. Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado di Vinci e Sovigliana il servizio è garantito solo per l'andata, fino al 22 settembre: sono escluse le classi prime che avranno l'entrata posticipata il 15 settembre. In riferimento alle scuole primarie Sibilla Aleramo e Galileo Galilei il servizio è garantito andata e ritorno, fino al 22 settembre: quello di andata non è previsto per le classi prime che avranno un ingresso posticipato.

Dal 15 settembre riprenderà anche il servizio di pre-scuola per la primaria e secondaria di Vinci dalle 7.30 alle 8.25, con ingresso da piazza Garibaldi e per l'istituto S.Aleramo di Sovigliana-Spicchio dalle 7.30 alle 8.10.

Dal 25 settembre il trasporto scolastico tornerà a regime, sia per l'andata che per il ritorno: riprenderà anche il servizio di refezione scolastica.

Come previsto dal Regolamento unico dei servizi scolastici ed educativi, gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Vinci capoluogo che utilizzano il servizio di trasporto scolastico per il percorso di andata e gli alunni della primaria che per ragioni organizzative sono sulla stessa linea sono iscritti d'ufficio al servizio di pre-scuola.

"Contestualmente all'avvio della scuola riprende il servizio di trasporto scolastico, che è fondamentale per i ragazzi e per le famiglie - ha dichiarato l'assessore alla pubblica istruzione Chiara Ciattini -. Segnalo che dal 25 settembre, ovvero dal lunedì successivo all'avvio scolastico, il Comune garantirà il trasporto sia all'andata che al ritorno. E ripartirà il servizio di refezione scolastica".

Maggiori informazioni sono reperibili sulla home page del sito internet comunale sezione notizie.

Fonte: Comune di Vinci