Ricercato, viene scoperto dalla municipale durante un controllo

Fermano un’auto con assicurazione e revisione ma scoprono che il conducente è ricercato e deve scontare una pena in carcere. E per l’uomo scatta l’accompagnamento a Sollicciano. L’episodio risale a martedì scorso. Durante un posto di controllo in lungarno del Pignone gli agenti dell’Autoreparto della Polizia Municipale ha fermato un’auto segnalata dal Targa System® non in regola con assicurazione e revisione. Alla richiesta dei documenti il conducente ha fornito una patente di guida dalla quale risultava un cittadino albanese di 55 anni residente a Firenze.

Da ulteriori accertamenti sono emersi a carico dell’uomo alcuni provvedimenti penali in sospensione da notificare di vari tribunali e procure italiani e una nota di ricerca e quindi è stato accompagnato al Comando. Inoltre è risultata anche una revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo emessa dal Tribunale di Firenze, che disponeva in caso di rintraccio la carcerazione del condannato per l’espiazione della pena. Dopo aver richiesto le copie delle sentenze da notificare e informato il pubblico ministero d’urgenza, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Sollicciano per scontare la pena.