Ritorno a scuola per 453mila studentesse e studenti in Toscana

Domani suona la campanella per 453mila studentesse e studenti in Toscana. Per ribadire l’impegno e il sostegno della Regione al mondo dell’istruzione, il presidente Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini faranno visita in alcuni istituti scolastici toscani.

Il presidente Giani sarà alla scuola media Leonardo Da Vinci di Rufina, dove il suono della prima campanella sarà l’occasione per inaugurare alle 8.45 il nuovo plesso di via Calamandrei dopo i lavori di adeguamento sismico. Con il presidente Giani, ci saranno il sindaco Vito Maida, l’assessora comunale all’istruzione Stefania De Luise e la dirigente scolastica Paola Gallo.

L’assessora Nardini sarà invece in alcune scuole della provincia di Pisa.

A partire dalle 8.15, a Santa Croce sull’Arno, porterà un saluto alle prime classi degli istituti Torello della Maggiore, Carducci, Pascoli e Copernico, assieme alla sindaca Giulia Deidda e alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo statale Santa Croce sull'Arno Laura Cascianini.

Intorno alle 11 l’assessora sarà poi a Pontedera dove, accompagnata dal dirigente scolastico Vito Civello e dall’assessore comunale all'istruzione Francesco Mori, incontrerà alcuni studenti e studentesse dell’Istituto comprensivo “Gandhi”.

Qui di seguito le date del calendario scolastico 2023/2024 comunicato alle scuole dalla Regione Toscana e dall’Ufficio scolastico regionale

