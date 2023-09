Tre mezzi si sono scontrati nel comune di Fucecchio, sulla Sp15 Romana Lucchese. Una donna di 68 anni è stata portata al pronto soccorso di Empoli in codice giallo. Ferite in modo lieve anche altre due persone, non sono note le generalità.

Il sinistro è avvenuto alle ore 19,45 circa. L'esatta dinamica è ancora da definire. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.