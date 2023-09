Scuole al via, il punto delle manutenzioni a Montespertoli

Sono in via di conclusione i lavori di manutenzione presso le scuole del territorio comunale in vista del tanto atteso ritorno degli studenti. Gli interventi, realizzati dal personale del Comune di Montespertoli, si sono concentrati sul miglioramento complessivo della vivibilità degli ambienti scolastici.

Lo scorso giugno, infatti, i referenti dell'Istituto Scolastico “Don Lorenzo Milani” e l'Amministrazione Comunale hanno collaborato attivamente per definire le priorità dei lavori estivi e programmarli insieme ai tecnici del Comune. Tra le aree su cui si sono concentrati i lavori vi sono l’aula di musica della Scuola secondaria di primo grado “Renato Fucini” e i suoi spazi limitrofi (corridoio di accesso, porta dell’aula e porte degli spogliatoi laterali), su cui si è provveduto a una rintonacatura e rimbiancatura delle pareti. Contestualmente si è intervenuti sui giardini scolastici, che sono stati adeguatamente puliti e manutenuti dal personale dell’ente attraverso anche la potatura degli arbusti e la falciatura dei prati. Per quanto riguarda il plesso della scuola primaria “Niccolò Machiavelli”, inoltre, sono stati realizzati piccoli interventi di manutenzione e spostamento degli arredi al fine di ottimizzare gli spazi garantendo massima funzionalità alla struttura.

“Siamo soddisfatti degli interventi realizzati in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. La nostra priorità è sempre stata offrire agli studenti un ambiente scolastico sicuro e confortevole per apprendere e l’estate è il momento migliore per programmare lavori di miglioramento delle strutture esistenti. Naturalmente non avremmo potuto farlo senza un aiuto concreto e fattivo da parte della Dirigente Scolastica, degli insegnanti e del personale ATA” affermano il vicesindaco Marco Pierini, con delega ai Lavori Pubblici, e l’Assessora all’Istruzione Daniela Di Lorenzo, che hanno avuto modo di seguire il processo di collaborazione fattiva tra personale comunale e dell’Istituto Comprensivo.

Sono inoltre in revisione in questi giorni gli scuolabus che accompagnano i giovani studenti nei plessi. Sono ben 7 i pulmini che da venerdì inizieranno le tratte del trasporto scolastico per oltre 350 bambini serviti. Come annunciato qualche giorno fa dal Sindaco, Alessio Mugnaini, negli ultimi mesi sono stati assunti dalla Pubblica Amministrazione di Montespertoli due nuovi autisti di scuolabus, insieme ad altri due autisti di macchine operatrici che si occuperanno in particolare delle manutenzioni stradali.

Anche il parco mezzi dell’ente è stato rinnovato: sono infatti in arrivo un nuovo pulmino, un escavatore e un camion che saranno presto a disposizione per migliorare ulteriormente i servizi offerti dall’Amministrazione e soddisfare sempre di più le esigenze crescenti della cittadinanza.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa