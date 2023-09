Sesa inarrestabile, previsioni di crescita anche per il 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa Empoli oggi ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2023 relativo al primo trimestre dell’anno fiscale al 30 aprile 2024. Continua così il percorso di crescita, ininterrotta dal 2012: nei primi tre mesi dell’esercizio Sesa ottiene ricavi consolidati per 776,4 milioni di euro (+15,9% Y/Y) e una redditività operativa (Ebitda) consolidata pari 55,8 milioni di euro, in aumento del 17,2% Y/Y.

Lo sviluppo del business è stato ancora una volta prevalentemente organico per circa il 65%, con un forte incremento di competenze e capitale umano ed un totale di 5.188 risorse al 31 luglio 2023 (+19,6% vs 4.339 risorse al 31 luglio 2022); il contributo alla crescita derivante dalle linee esterne (M&A) è stato pari a circa il 30% del totale di periodo a livello di ricavi ed al 35% a livello di redditività operativa.

Sesa beneficia della strategia di continuo investimento e focalizzazione sui segmenti di business abilitanti l’innovazione tecnologica (cybersecurity, vertical business applications, cloud, digital platforms), conseguendo crescite nettamente superiori al resto del mercato italiano dell’Information Technology, atteso in aumento del 3,5% nell’anno 2023 (fonte Sirmi, Settembre 2023), con una revisione al ribasso delle stime di crescita rispetto a quelle di inizio anno.

Il Presidente Paolo Castellacci e l’Amministratore Delegato Alessandro Fabbroni hanno così commentato i risultati di periodo al 31 luglio 2023:

“Nei primi 3 mesi dell’esercizio proseguono gli investimenti nello sviluppo del capitale umano e delle competenze digitali e tecnologiche, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Continueremo la gestione al fine di alimentare la crescita e generare valore sostenibile nel lungo termine”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“I risultati al 31 luglio 2023 confermano la validità della nostra strategia di sviluppo di competenze e risorse umane, con una forte crescita di ricavi, prevalentemente organica, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni che resta superiore ai livelli pre-Covid e risulta sempre più orientata alle aree tecnologiche innovative. Alla luce dell’andamento della domanda, degli investimenti in competenze e soluzioni innovative e della capacità di aggregazione industriale grazie alla pipeline di M&A bolt-on, confermiamo l’outlook favorevole con crescite attese di ricavi ed Ebitda consolidati di oltre il 10% per l’esercizio al 30 aprile 2024, continuando a supportare i nostri stakeholder nell’attuale fase di evoluzione digitale e proseguendo il nostro track record di crescita, ininterrotta dal 2012 ad oggi”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Il resto del comunicato

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati crescono del 15,9% e sono pari ad Eu 776,4 milioni, con un significativo contributo da parte di tutti i settori del Gruppo:

- Settore VAD con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 593,3 milioni (+13,6% Y/Y), favorito tra l’altro dallo sviluppo delle BU Collaboration, Enterprise Software e Security Solutions;

- Settore SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 183,9 milioni (+20,0% Y/Y), grazie al positivo andamento di tutte le BU operative ed in particolare delle BU Digital Security, ERP & Vertical Solutions, Digital Workspace, Data Science;

- Settore Business Services con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 28,2 milioni (+53,0% Y/Y), sostenuto dallo sviluppo di applicazioni e piattaforme digitali dedicate all’industria dei financial services e dal recente ampliamento dell’offerta ai servizi di master servicing con l’avvio del consolidamento nel trimestre in esame della Società 130 Servicing.

Grazie alla crescita dei ricavi nelle aree di business a maggior valore aggiunto, l’Ebitda consolidato si incrementa del +17,2% Y/Y, raggiungendo il totale di Eu 55,8 milioni, con un Ebitda margin pari al 7,2% in ulteriore aumento rispetto al 7,1% al 31 luglio 2022. Al risultato di Ebitda consolidato hanno contribuito tutti i settori di riferimento del Gruppo:

- Settore VAD con un Ebitda di Eu 28,4 milioni (+9,4% Y/Y) ed un Ebitda margin pari 4,8% al 31 luglio 2023 vs 5,0% al 31 luglio 2022 e 4,9% nel FY 2023;

- Settore SSI con un Ebitda di Eu 23,2 milioni (+21,4% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 12,6% vs 12,5% al 31 luglio 2022 e 12,1% nel FY 2023;

- Settore Business Services con un Ebitda di Eu 3,1 milioni (+97,8% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 10,9% vs 8,5% al 31 luglio 2022 e 13,0% nel FY 2023.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted raggiunge il totale di Eu 44,7 milioni (Ebit margin adjusted 5,8% vs 5,6% Y/Y), con un incremento del 19,4% Y/Y, dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 9,5 milioni (+14,1% Y/Y) ed accantonamenti per Eu 1,6 milioni (-13,5% Y/Y).

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 38,4 milioni, in crescita del 15,9% Y/Y, dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA per Eu 5,4 milioni (+50,0% Y/Y a seguito dell’accelerazione degli investimenti in acquisizioni societarie) e dopo altri costi non monetari relativi ai piani di Stock Grant per Eu 966 migliaia (vs Eu 773 migliaia Y/Y).

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo al 31 luglio 2023 è pari ad Eu 22,0 milioni (+5,9% Y/Y), dopo oneri finanziari netti pari ad Eu 6,3 milioni rispetto ad Eu 2,2 milioni al 31 luglio 2022 a seguito dell’evoluzione sfavorevole dei tassi di interesse di mercato, imposte per Eu 8,8 milioni e risultato netto di terzi per Eu 1,3 milioni.

Il Risultato Netto Adjusted di competenza del Gruppo al 31 luglio 2023 è pari ad Eu 26,5 milioni (3,4% dei ricavi), con una crescita pari al 11,1% Y/Y rispetto ad Eu 23,9 milioni al 31 luglio 2022 (3,8% dei ricavi).

La Posizione Finanziaria Netta al 31 luglio 2023 è attiva (liquidità netta) per Eu 208,5 milioni rispetto ad Eu 208,3 milioni al 31 luglio 2022.

La Posizione Finanziaria Netta Reported del Gruppo al 31 luglio 2023 (calcolata al netto di debiti IFRS per Eu 219,9 milioni relativi in prevalenza a pagamenti differiti di acquisizioni societarie e debiti per Opzioni di acquisto di partecipazioni verso soci di minoranza) è passiva (debito netto) per Eu 11,4 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta attiva per Eu 40,5 milioni al 31 luglio 2022.

Il Gruppo conferma la propria capacità di generazione di cassa e di investimento a lungo termine con un Cash Flow Operativo negli ultimi 12 mesi di circa Eu 130 milioni, al netto di investimenti in acquisizioni societarie ed infrastrutture tecnologiche per circa Eu 160 milioni e di distribuzione di dividendi e piani di Buy Back effettuati per circa Eu 25 milioni.

Nel trimestre in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 31 luglio 2023 ammonta ad Eu 450,4 milioni, in crescita rispetto ad Eu 355,0 milioni al 31 luglio 2022.

Alla luce dei positivi risultati industriali e finanziari raggiunti nel primo trimestre dell’esercizio, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle 9 acquisizioni bolt-on concluse negli ultimi mesi in aree di sviluppo strategico per il Gruppo e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera, il Gruppo conferma la guidance di Ricavi ed Ebitda consolidati per il FY 2024 con un target di ricavi nel range compreso tra Eu 3,2 miliardi ed Eu 3,3 miliardi e di Ebitda tra Eu 240 milioni ed Eu 250 milioni, per una crescita di Ebitda nel range compreso tra +15% e +20% vs FY 2023.

Il Gruppo continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative, al fine di proseguire il track record di crescita double digit di lungo termine negli esercizi successivi a quello corrente, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder e continuando a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.

Fonte: SeSa