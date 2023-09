Due casi di Seu al Meyer, muore una bambina di due anni

Una bambina di due anni è morta all'ospedale pediatrico Meyer a causa della Seu, la sindome emolitico-uremica. Anche un'altra piccola, di tre anni, è al Meyer ricoverata per la medesima patologia.

Una bimba di due anni originaria della Calabria è stata portata a Firenze, dove ha perso la vita a causa dei danni della malattia acuta rara. Nonostante l'intervento tempestivo e i farmaci, non ce l'ha fatta. La bambina di tre anni - originaria dell'Aretino - invece è in reparto dopo esser stata in terapia intensiva.

La Seu colpisce prevalentemente i bambini nei primi anni di vita e causa la formazione di piccoli coaguli di sangue in tutto il corpo che bloccano l’apporto di sangue agli organi vitali. Si trasmette per via alimentare, specie con frutti di bosco o latticini, ma può venire anche dopo un contatto con animali ruminanti o tracce di feci. I due casi sono stati segnalati al ministero della salute e all'ISS.