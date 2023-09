Un 59enne in moto ha colpito un cinghiale poco prima delle 7 di questa mattina sulla strada provinciale del Tollero, nel territorio di Civitella Paganico (Grosseto). L'uomo si è trovato l'ungulato di fronte, senza aver possibilità di evitare l'impatto. L'animale è morto dopo lo scontro, il motociclista si è procurato diverse fratture. E' stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale delle Scotte di Siena, ma non è in pericolo di vita.