Sportello stranieri potenziato a Empoli: aiuti per tante richieste

Una sperimentazione che mette al centro il Punto informativo per gli stranieri (PUA - Punti unici di accesso) di Empoli, implementato così da offrire maggiori servizi a cittadine e cittadini che hanno difficoltà a usufruire dei servizi online e da fornire supporto relativo alla compilazione di pratiche per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

La progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che comporta la possibilità di accedere a molti servizi esclusivamente online, rischia infatti di 'lasciare indietro' un gran numero di cittadini di cui la maggior parte è rappresentata da persone di origini straniere.

Sono tanti, infatti, a non avere gli strumenti informatici o le competenze digitali e linguistiche che permettano loro di accedere alle pratiche di cui hanno bisogno e che sono costretti pertanto ad affidarsi a parenti o concittadini, a richiedere assistenza a canali privati a pagamento o, nel peggiore dei casi, a rinunciare a esercitare i propri diritti.

Proprio per agevolare queste persone e per favorire quindi accesso ai servizi e inclusione, l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, ha scelto di avviare una sperimentazione investendo sull'ampliamento delle tematiche rispetto alle quali i cittadini che si rivolgono ai Punti informativi possono trovare risposta.

Nei Punti informativi per stranieri, presenti nel territorio della Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa nei comuni di Empoli, San Miniato, Castelfranco, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo e Santa Croce sull'Arno, è possibile trovare consulenza e supporto nella compilazione informatica e trasmissione telematica delle pratiche relative al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia fra cui rilasci/rinnovo Permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza etc, informazioni sui servizi rivolti da Comuni, altri enti territoriali e associazioni ai cittadini stranieri, supporto e consulenza nella compilazione di pratiche per l’accesso online ad alcuni servizi pubblici.

A seguito dell’esperienza maturata in questi anni nell'area sul tema “Accoglienza e integrazione delle persone straniere", proprio per andare incontro a tutti quei cittadini, stranieri ma anche italiani con competenze digitali e linguistiche che non permettano di accedere alle pratiche di cui hanno bisogno, è stato deciso di provare a implementare le attività che si svolgono normalmente ai Punti informativi inserendo anche iscrizioni scolastiche online, richiesta Pacchetto scuola, iscrizione alla mensa e al trasporto scolastico, compilazione modulistica bando ERP e contributo affitti, supporto richiesta assegno unico e altre pratiche interne al portale INPS. Un'azione che interessa in questa fase lo sportello di Empoli.

La sperimentazione, che si concluderà il 31 dicembre 2023, si svolgerà allo sportello immigrati del Comune di Empoli, con sede in piazza Farinata degli Uberti 36 (piano terra Palazzo Pretorio): di fatto, va a recuperare e sviluppare un progetto denominato Donyasso, inizialmente finanziato da privati e poi portato avanti con risorse del Comune di Empoli (24mila euro per il periodo da settembre 2022 fino a marzo 2023), attivo in via Tripoli a Empoli, nella sede SAI. Adesso, il progetto di fatto riparte in una nuova sede, quella di Palazzo Pretorio, grazie a risorse messe a disposizione dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

I punti sul territorio

I Punti informativi per stranieri, per accedere ai quali è necessario prendere appuntamento chiamando il 320 2569478 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, sono i seguenti:

Empoli (Front office, sede di Piazza Farinata degli Uberti n. 36, piano terra Palazzo Pretorio)

Lunedì: ore 9 – 13

Lunedi : ore 14 - 18

Martedì: ore 14 – 18

Giovedì ore 14.30 – 18

Sabato: ore 9 – 13

Lingue maggiormente richieste: albanese, arabo, inglese, cinese, francese

Fucecchio (Front office, sede via Castruccio n. 12 c/o Ufficio Servizi Educativi)

Martedì: ore 8,30 – 11

Giovedì: ore 8 – 12,30 e 15 -18

Venerdì: ore 8 – 12,30

Lingue maggiormente richieste: albanese, cinese, arabo, inglese, francese

Castelfiorentino (Front office, sede Via Giulio Masini n.117 c/o Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia di Castelfiorentino)

Martedì: ore 14 – 18

Venerdì: ore 8,30 – 11 e 13 – 14

Lingue maggiormente richieste: albanese, arabo, inglese, francese

Certaldo (Front office, Piazza Boccaccio 13 c/o Palazzo comunale, piano terra)

Lunedì: ore 14 – 18

Venerdì: ore 15 – 18

Lingue maggiormente richieste: albanese, arabo, inglese, francese

Santa Croce sull'Arno (Front office, sede di Via Copernico, 2, in locali assegnati alla SdS)

Mercoledì: ore 14 – 18

Venerdì: ore 14,30 – 18

Sabato: ore 9,30 – 13

Lingue maggiormente richieste: albanese, wolof, arabo, inglese, francese

San Miniato (Front office, sede Loggiati di San Domenico n. 8 c/o Ufficio Casa)

Martedì: ore 15 – 18

Venerdì: ore 9 – 12

Lingue maggiormente richieste: arabo, wolof, albanese, inglese, francese

Castelfranco di Sotto (Front office, sede di Via Gioberti n. 3, in locali assegnati alla SdS)

Lunedì: ore 10,30 – 13

Lingue maggiormente richieste: wolof, albanese, arabo, inglese, francese

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa